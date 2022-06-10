Akcoat'tan köy okullarına bilgisayar desteği

Akcoat, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 10 köy okulunun bilgisayar ihtiyacını karşıladı. İlçede eğitim veren Ziya Gökalp Yatılı Bölge Okulu, Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesi, Beykonak Anadolu Lisesi, 80. Yıl Beykonak İlk ve Ortaokulu, Beykonak Sevim Öner İlk ve Ortaokulu, Ahmet Avcıoğlu İlk ve Ortaokulu, Şehit Hasan Öztürk İlk ve Ortaokulu, Hacıveliler İlk ve Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu ve Mavikent Ramazan Abacı Ortaokulu'ndaki öğrenciler için şirket tarafından öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, okul müdürleri ve öğrencilerin katıldığı tören ile Akcoat Marka ve İletişim Sorumlusu Batuhan Basalak tarafından bilgisayarlar teslim edildi.

Geleceğin bilim insanlarının yetişmesine destek olacağız

Akcoat Genel Müdürü Veysi Küçük, öğrencilerin bilgisayar eksiğini karşılamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında pilot bölge olarak değerlendirdiğimiz Kumluca'yı daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Bu süreçte birçok ilk ve ortaokulun bilgisayar eksikliğine şahit olduk ve bunun için ne yapabileceğimizi değerlendirdik. Öğrencilerin eğitimlerini her açıdan desteklemek ve yeni gelişen teknolojileri yakından tanımalarını sağlamak amacıyla katkı sunduk. Önümüzdeki dönemde özellikle kimyaya ilgi duyan öğrencilerimizi de şirketimizin Ar-Ge merkezinde misafir ederek son teknolojileri öğrenmelerini sağlayacak ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine destek olacağız” dedi.