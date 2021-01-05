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Akdağ'ın çeşmeleri yetim kaldı: 30 yılda 17 çeşme yapmıştı

Akdağ'ın çeşmeleri yetim kaldı: 30 yılda 17 çeşme yapmıştı
Akdağ'ın çeşmeleri yetim kaldı: 30 yılda 17 çeşme yapmıştı

Amasya’nın Suluova ilçesindeki Akdağ mevkisinde kendi imkanlarıyla ‘Kurda, kuşa faydası olsun’ diye 30 yılda 17 çeşme inşa eden Abdurrahman Geven, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın ‘Değerlerimizi yaşatanlar' adlı projesi kapsamında 2 yıl önce çekilen kısa filmde, yörede boşa akan suları çeşmeye dönüştürüp insanların ve önünden akan sudan da hayvanların yararlanmasını sağlayan Abdurrahman Geven'in mücadele dolu görüntüleri yer almıştı.

Ailesiyle birlikte yaşadığı Karakese köyünde yol, köprü yapımları ile çeşitli tamir işlerine de el atıp yardım eden iki çocuk babası Abdurrahman Geven, son yolculuğuna uğurlandı.

Geven'in hatırasını yaşatacaklarını belirten Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten, “Abdurrahman amcamızın ahirete irtihaliyle Akdağ'ın çeşmeleri yetim kaldı. Hem Abdurrahman amcamızın geleneğini devam ettirerek yeni çeşmeler yapmak hem de miras bıraktığı çeşmelerin bakımlarını gerçekleştirmek biz Akdağlıların vazifesidir" dedi.

Murat Çelik
 

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