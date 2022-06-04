Akdeniz Chemson Ege'nin en büyük 100'ü arasında

OYAK Grup Şirketlerinden Akdeniz Chemson, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın üretimden satışlara göre hazırladığı ‘100 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde yer aldı. Şirket bu yılki listeye 21'inci sıradan girdi. Şirket, üretimden satışlara sağladığı artış ile birlikte Ege ekonomisinde de güçlü bir oyuncu olmaya devam ederken, bölgenin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Halihazırda dünyanın 110'dan fazla ülkesine satış yapan şirket, hizmet verdiği sektörlere yönelik çapraz ürün satış portföyünü geliştirerek PVC sektörünün önemli markası olma yolunda ilerlediği belirtildi. Hedef pazarları olarak Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya'yı seçen şirket, ara ürün bazında entegre bir yapıyla işleyen altı tesisinde üretim yapıyor. Şirket bu altı tesisinde kalsiyum, çinko ve kurşun bazlı stabilizatör ara ham maddelerinin büyük bölümünü üretiyor.