Akdeniz Foku, Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu

Mendirek bölgesinde yuvalanan Akdeniz Fokunu, Manavgat ırmağında çevreyolu köprüsü civarında görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Akdeniz fokunu ırmakta gören bazı vatandaşlar ise cep telefonlarının kameralarıyla ırmakta batıp çıkan foku görüntüledi.

5-6 yıldır Manavgat Mendirekte görülen ve burada yuvalandığı tahmin edilen erkek Akdeniz fokunun zaman zaman ırmakta yukarılara doğru yüzdüğü ve avlandığı öğrenildi. Akdeniz foklarının ergin erkek bireylerin genelde bir bölge belirleyerek yaşantısını burada sürdürdüğü, dişilerinin ise gezgin olduğu yavrulama döneminde erkeğin yanına yuvaya geldiği bildirildi.



Arif Kaplan

