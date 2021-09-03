İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Akdeniz fokunun ahtapot avı

Akdeniz fokunun ahtapot avı
Akdeniz fokunun ahtapot avı

Antalya’da turistlerin gözdesi haline gelen Akdeniz foku, yaklaşık 20 metre yüksekliğe ulaşan falezler bölgesinde avladığı ahtapotu yerken vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akdeniz fokunun ahtapot avı - Tıkla İzle

Fokgiller familyasından yeryüzünde sadece Doğu Akdeniz sahilleri ile Batı Afrika'nın bir tek sahilinde yaşayan Akdeniz foku yakaladığı ahtapot ile adeta ziyafet çekti.

Avlanmak için falezler bölgesini seçen fok, ağzına aldığı ahtapotu kafasıyla sağa sola sallayarak avının tadını çıkardı.

Avrupa'nın bir numaralı nesli tehlike altındaki deniz memelisi olarak bilinen ve Antalya'da zaman zaman insanların yüzdüğü kıyalara, yat limanlarına, teknelerin yanına kadar gelen Akdeniz fokunun Türkiye'deki sayılarının 100 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Akdeniz fokunun ahtapotu midesine indirmeye hazırlanırken yaşadığı anları görüntüleyen vatandaş o anları şaşkınlıkla izledi.

Ahmet Serdar Eser
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.