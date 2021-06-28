Akdeniz ilçesinde bir metruk bina daha yıkıldı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, kent estetiğini bozan, kimi zaman da madde bağımlılarının mekânına dönüştüğü için sosyal sorunlara yol açan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle mahalle muhtarları, yapı sahipleri ve vatandaşların yoğun talep veya şikayet dilekçeleri üzerine bugüne dek Akdeniz sınırları içinde terk edilmiş yüzlerce yapıyı yıkan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak Kazanlı Hürriyet Mahallesinde bulunan ve yine sahiplerince kullanılmadığı için yıllar içinde harabeye dönen bir binayı yasal süreçleri tamamlandıktan sonra yıktı.

Ekipler, yıkımdan sonra ortaya çıkan tonlarca moloz ve atığı da kepçeler yardımıyla kamyonlara yükleyip mahalleden çıkardı.

Metruk binanın yıkım çalışmasına tanık olan mahalle sakinleri, insanların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, kimi zaman da sosyal sorunlara ve istenmeyen olaylara yol açan bu tür yapıları yıkmalarından dolayı ekiplere teşekkür ettiler.

Akdeniz ilçesinde; gerek ekiplerin saha incelemeleri gerekse de muhtarlar ve vatandaşların şikayet ve talepleri ile belirlenen, sahiplerince kullanılmadığı için zaman içinde harabeye dönüşmüş ve özellikle de bu tür yerleri oyun alanına çeviren küçük çocuklar için büyük risk oluşturan metruk yapıların yıkımının aralıksız devam edeceği bildirildi.