İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akdeniz Üniversitesinden el arabasıyla klima hırsızlığı

Akdeniz Üniversitesinden el arabasıyla klima hırsızlığı
Akdeniz Üniversitesinden el arabasıyla klima hırsızlığı

Antalya’da 3 kişi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi çiftlik alanındaki depodan 3 gün üste üste el arabasıyla 8 hurda klima ünitesini çaldı, 7’sini ise yolda bıraktı.

Edinilen bilgiye göre olay, AÜ Ziraat Fakültesi çiftlik bölgesindeki depoda meydana geldi. Sabah saatlerinde atık malzemelerin biriktirildiği depoya gelen görevliler, 8 atık klima ünitesinin yerinde olmadığını farketti. Depo etrafında inceleme yapan görevliler, arka bölümdeki metal saçların kaldırıldığını ve etrafta klimaların olduğunu gördü. Bunun üzerine görevliler durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede 3 hırsızın metal saçı kaldırıp klima ünitelerini dışarıya çıkardığını belirledi. Hırsızların buradan el arabasına yükledikleri klimaları önce çiftliğin dikenli telinden dışarı çıkardığı, daha sonra yaklaşık 300 metre taşıyarak üniversite yerleşkesinin dış tel örgüsüne ulaştırdığı tespit edildi. Tel örgüleri kesip 8 klima ünitesini Hürriyet Caddesi'ne çıkaran hırsızların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 3 gece de gelerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızların depodan çıkardıkları 7 klimayı ise el arabası ile dışarıda bıraktıkları görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, bırakılan klima üniteleri üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İsa Akar-Burak Yalman

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.