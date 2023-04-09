Akdeniz'de 400 düzensiz göçmen kurtarılmayı bekliyor

Akdeniz'de düzensiz göçmen dramı devam ediyor. Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone, gece saatlerinde Libya'nın Tobruk kentinden tekne ile açılan 400 düzensiz göçmenin kurtarılmayı beklediğini bildirdi. Teknenin su aldığını aktaran Alarm Phone, teknenin Yunanistan ve Malta arasında sürüklendiğini ve Malta Arama ve Kurtarma'nın görev bölgesinde olduğunu aktardı. Tekneden arandıklarını ve yetkililere durumu bildirdiklerini açıklayan Alarm Phone, henüz göçmenler için kimsenin kurtarma operasyonu başlatmadığını belirtti.

Alarm Phone, teknedeki göçmenlerin panik halinde olduğunu ve birçoğunun tıbbi müdahaleye ihtiyacı olduğunu aktararak, teknenin yakıtının bittiğini ve alt güvertesinin su ile dolduğunu belirtti. Tekneden kaptanın ayrıldığını ifade eden Alarm Phone, teknede tekneyi yönetebilecek kimsenin olmadığını ifade etti.

Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu Sea-Watch International ise, sosyal medya hesabından söz konusu teknenin fotoğrafını paylaşarak, teknenin yakınlarında 2 ticari geminin bulunduğunu aktardı. Sea-Watch International, Maltalı yetkililerin ticari gemilere göçmenlere müdahale etmemesini sadece yakıt ikmali yapması yönünde talimat verdiğini ifade etti. Sea-Watch International, “400 kişi ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. AB derhal harekete geçmeli” dedi.

Akdeniz'de 23 göçmen hayatını kaybetti

Almanya merkezli bir başka sivil toplum kuruluşu Resqship, Akdeniz'de yaşanan başka bir tekne kazasında ise en az 23 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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