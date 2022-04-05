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Akdeniz'de bahar, Van'da 6 metre kar

Akdeniz'de bahar, Van'da 6 metre kar
Akdeniz'de bahar, Van'da 6 metre kar

Akdeniz’de havalar ısınırken, Van’da karayolları ekipleri 3 ile 6 metreyi bulan karda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz’de bahar, Van’da 6 metre kar - Foto Galeri

Başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere batıdaki birçok il ve ilçe baharı yaşarken, Van'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle sürekli yolların kapanması nedeniyle "Dokuzuncu Gezegen" olarak adlandırılan Bahçesaray'ın 3000 rakımlı Karabet Geçidi'nde düşen çığlar geçit vermiyor. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karabet Geçidi'nde düşen çığlarla birlikte yer yer 3 ile 6 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
 

Şükrü Akyüz - Gökhan Murat Göktürk
 

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