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Akdeniz'de batan teknede bebeğini kaybeden annenin acı feryadı

Akdeniz'de batan teknede bebeğini kaybeden annenin acı feryadı
Akdeniz'de batan teknede bebeğini kaybeden annenin acı feryadı

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 74 kişinin hayatını kaybettiği kazada bir annenin kaybolan bebeğini aradığı an yürekleri burktu.

Akdeniz'de batan teknede bebeğini kaybeden annenin acı feryadı - Tıkla İzle

Libya, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenler için önemli geçiş noktası olmaya devam ederken bir kez daha insanlık dramına sahne oldu. Dün Libya'nın Murqub bölgesinde bulunan Khums şehri açıklarında 120'den fazla göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu en az 74 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi sahil güvenlik ekipleri ve balıkçılar tarafından kurtarılarak botlarla kıyıya taşınmıştı. Sağ olarak kurtulan göçmen bir anne kazada 6 aylık bebeğini kaybetti. Bebeğini arayan annenin, "Bebeğimi kaybettim, bebeğim nerede" diye feryat etmesi yürekleri burktu. Arama çalışmaları sonucu bebeğin cansız bedenine ulaşılırken, annenin acı feryadı hafızalara kazındı.

Öte yandan Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 1 Ekim'den bu yana Akdeniz'de 8 deniz kazası meydana geldiğini bildirirken, bu yıl şu ana kadar Akdeniz'den Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan en az 900 kişinin boğularak can verdiğini açıkladı.

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