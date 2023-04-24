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Akdeniz'de hortum çıktı

Akdeniz'de hortum çıktı
Akdeniz'de hortum çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Akdeniz üzerinde çıkan hortum görüntülere yansıdı.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava ara ara Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili oluyor. Bugün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı havanın yanı sıra Akdeniz'de hortum çıktı. Deniz üzerindeki hortum görenlerin dikkatini çekti. Bulutlarla birleşen hortum bir süre sonra etkisini kaybederken o anlar cep telefonu görüntüsüne de yansıdı.
Hortum nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

Ferit Savaş
 

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