İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Akdeniz'de kıyılar ölü zehirli denizanalarından temizleniyor

Akdeniz'de kıyılar ölü zehirli denizanalarından temizleniyor
Akdeniz'de kıyılar ölü zehirli denizanalarından temizleniyor

Doğu Akdeniz’de özellikle Mersin körfezinde sıkça görülen, son günlerde ise sahile vuran zehirli iğneleri bulunan denizanaları nedeniyle Erdemli’de belediye ekipleri kıyıları temizlemeye başladı. Vatandaşların temas etmemesi için ölü denizanaları tek tek toplanırken, çıplak elle dokunulmaması konusunda da görevliler uyarıda bulundu.

Akdeniz’de kıyılar ölü zehirli denizanalarından temizleniyor - Tıkla İzle

Son aylarda Mersin körfezinde sıklıkla görülen denizanaları kıyı kesimlerine kadar geldi. Özellikle 3 gündür sıklıkla sahillere vuran denizanaları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Erdemli'ye de ulaştı. Zehirli iğneleri bulunan denizanalarının ilçe merkezindeki sahillere vurmaya başlaması üzerine Erdemli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, karaya vuran ölü denizanalarını vatandaşın zarar görmemesi için topluyor. Ekipler, vatandaşlara zehirli olan denizanalarına çıplak elle dokunulmaması uyarısında da bulunuyor.

"Çıplak elle kesinlikle dokunulmaması gerekiyor"

Denizanalarının Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geldiğini belirten Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Altunçiçek, sahile yakın noktalara yiyecek bulmak için gelen denizanalarının telef olduğunu kaydetti. Havaların ısınması nedeniyle bu durumun yaşandığını aktaran Altunçiçek, ”Biz de tedbir alıyoruz, belediyemizin ekipleri ile gerekli sahil temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımız açısından dikkat edilmesi gereken konu bunların zehirli olduğudur, çıplak elle kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Belediyeye haber etmeleri durumunda Erdemli sahilinde her yerde biz bunları toplayacağız. Ekiplerimiz sahilimize vurmuş olan denizanalarını topluyorlar” dedi.

Halil İbrahim Varlı - Hüseyin Yıldız
 

İLGİLİ HABER
Akdenizde deniz anası kabusu sürüyor, Kızkalesi sahiline kadar geldi Akdeniz’de deniz anası kabusu sürüyor, Kızkalesi sahiline kadar geldi
İLGİLİ HABER
Doğu Akdenizde yüzlerce deniz anası sahile vurdu Doğu Akdeniz’de yüzlerce deniz anası sahile vurdu
İLGİLİ HABER
10 kilogram ağırlığındaki zehirli deniz anası sahile vurdu 10 kilogram ağırlığındaki zehirli deniz anası sahile vurdu
İLGİLİ HABER
Kıyıya vuran binlerce deniz anası korkuttu Kıyıya vuran binlerce deniz anası korkuttu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.