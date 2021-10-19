Akdeniz'de korkutan deprem!

Kerpe Adası, 08.32'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Akdeniz'in güneydoğusunda bulunan Kerpe Adası açıklarında meydana gelen deprem Türkiye, Mısır, Lübnan, KKTC ve İsrail'de de hissedildi. Atina Ulusal Gözlemevi tarafından yapılan açıklamalarda, depremin Akdeniz'de bulunan Kerpe Adasının 127 kilometre güneydoğusunda meydana geldiği belirtilirken, depremin yerin 58 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı açıklandı.

Atina Üniversitesi Jeoloji ve Doğal Afetler Yönetiminden Profesör Efthymios Lekkas, bölgedeki depremin geniş sismik bir etkisi olduğunu doğruladı. Efthymios, “Şiddetli bir deprem ve bu yüzden geniş bir alanda hissedilmesi normal. Tsunami veya artçı sarsıntı beklemiyoruz' dedi.

Deprem Aydın, Muğla ve Denizli'de de hissedildi

Yerin 36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Aydın,Denizli ve Kaş'a komşu olan Fethiye ilçesinde hissedildi. Deprem nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken ilçede günlük hayatın devam ettiği bildirildi.

Antalya valisinden deprem açıklaması

AFAD verilerine göre Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” sözlerine yer verdi.

Bakan Kurum: 'Olumsuz bir durum yok'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun".