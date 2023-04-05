Akdeniz'de kuru yük gemisi battı: 5 kişi kurtarıldı, 9 kişi aranıyor

Edinilen bilgiye göre, saat 03.47'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında, İskenderun'dan İzmail/Ukrayna'ya intikal etmekte olan Gine Bissau bayraklı bir ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldı. Olay mahalline 1 Sahil Güvenlik korveti, 7 Sahil Güvenlik botu, 2 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik uçağı sevk edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik helikopteri tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 2 kişi kurtarılarak Finike'de acil sağlık personeline teslim edildi. Gemideki 3 kişi de bölgede seyir halinde bulunan bir ticari gemi tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Arama Kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 2 Fırkateyn ve 2 Helikopter ile destek verilmektedir. “Gemide Suriye uyruklu toplam 14 mürettebat olduğunun tespit edilmesi üzerine kayıp olan 9 mürettebatın bulunması maksadıyla başlatılan arama kurtarma faaliyetine devam edilmektedir. Olay ile ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

Muhammed Arıcan

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