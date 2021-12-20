Akdeniz'de metruk binaların yıkımı devam ediyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, gerek yapı sahiplerinden gelen talepler gerekse muhtarlar ve mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine, uzun süre kullanılmadığı için zaman içinde harabeye dönen, bu nedenle vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, bir yandan da çevre ve görsel kirlilik oluşturan metruk yapıların yıkım çalışmalarına hız verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fen işleri ekipleri, son olarak kent merkezinde bulunan Turgut Reis Mahallesi 4112 Sokak ile kırsal bölgede yer alan Esenli Mahallesi numara 12 adreslerinde yer alan metruk 2 yapının kontrollü yıkımını gerçekleştirdi. İki katlı olan metruk yapıların, ağır iş makineleri yardımıyla yapılan yıkımıyla ortaya çıkan tonlarca inşaat yıkıntı atığı, moloz ve çevresindeki evsel ve tarımsal atıklar, kamyonlara yüklenip mahallelerden çıkarıldı.

Metruk yapılardan kaynaklı şikayetler en kısa sürede değerlendiriliyor

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sahada yaptığı tespitlerle birlikte, muhtarlar, mahalle sakinleri ile yapı sahiplerinin talep veya şikayeti üzerine, halkın can ve mal güvenliği açısından riskler oluşturan, yer yer de madde bağımlılarının uğrak mekanına dönüştüğü için sorunlara yol açan metruk yapıların yıkım hizmetinin devam edeceği bildirildi.