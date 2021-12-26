Akdeniz'de peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Ardından 5.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, ikinci olarak Akdeniz'de saat 21.59'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Söz konusu ikinci depremin yerin 36 kilometre derinliğinde yaşandı.