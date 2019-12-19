Akdeniz'de sondaj 2020'de başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin deniz yetki alanı konusunda Libya ile vardığı mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. EPDK koordinatörlüğünde ELDER ve GAZBİR tarafından düzenlenen 4. Enerjide AR-GE Çalıştayı'nda gazetecilere açıklama yapan Dönmez “Libya ile deniz yetki alanlarının mutabakatına ilişkin anlaşma TBMM'den geçti. Mutabakat Libya hükûmeti tarafından da onaylandı. Şu anda bunların Birleşmiş Milletlere gönderilmesi ve tescil süreci aşamasındayız. Bu süreç de tamamlandıktan sonra bu yeni alanlarda bakanlık olarak petrol ve doğalgaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız. Öyle tahmin ediyorum 2020'nin ilk aylarında bu süreci başlatmış oluruz” dedi.

YAZ SAATİNDEN DÖNÜŞ YOK

Yaz saati uygulamasına ilişkin de Bakan Fatih Dönmez, şu açıklamayı yaptı: Kalıcı yaz saati uygulamasına iki yıl önce geçtik. Elde edilen tasarruf noktasında her yıl ölçümler yapılıyor. Geçtiğimiz yılın verileri elimizde. Yaklaşık 4 milyar kilovatsaat civarında bir tasarruftan söz ediyoruz. Bunun da parasal karşılığı 2,7 milyar lira civarında. Aslında doğru bir uygulama yaptığımızı AB Komisyonunun almış olduğu kararla da tescillemiş olduk. Komisyon da parlamentosu da üye ülkelere kalıcı tek saat uygulamasına geçme yönünde tavsiye kararı aldı. Öyle tahmin ediyorum bir-iki yıl içinde AB ülkeleri de tek saat uygulamasına geçecekler.

Valiliklerin ilin güneşlenme süresine bağlı olarak eğitim-öğretim ve personelin çalışma saatlerini isabetli ayarladıkları takdirde verimliliğin daha da artacağını kaydeden Dönmez “Doğudaki bir şehrimizin okula başlama saati, batıda bir şehrimizle aynı olmak zorunda değil. Bu konuda yetki de zaten valiliklerdedir” dedi.

AR-GE'YE YENİ MODEL

Bakan Dönmez, termik santrallerle ilgili ise “Enerji Bakanlığı olarak santraller kapansa bile elektrik arz güvenliğinde herhangi bir problem yaşatmamak için gerekli tedbirleri aldık” ifadelerini kullandı. Yeni bir AR-GE modeli üzerinde çalıştıklarını belirten Dönmez, doğalgaz dağıtım alanında yapılan AR-GE çalışmalarıyla Türkiye'nin 2 milyar doların üzerinde ihracat geliri elde ettiğini kaydetti.

AR-GE İHRAÇ EDEN OLMAK İSTİYORUZ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Ar-Ge'ye yıllık 100 milyon dolar bütçe ayırdıklarını, desteklerinin her yıl artacağını kaydetti. Yılmaz “AR-GE ihraç eden ülke olmak istiyoruz. Ulusal marker'la akaryakıt kaçakçılığını bitirdiğimiz gibi, AR-GE çalışmalarıyla da enerjideki kayıp kaçağı önleyeceğimize inanıyoruz” dedi.

TÜRKİYE 2001'DEN SONRA KEŞFETTİ

ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhan Saldanlı, “AR-GE'si olmayanların geleceği olmaz. Desek ki Türkiye AR-GE'yi 2001 yılından sonra keşfetmiştir, bu kesinlikle abartı olmaz. Bugün millî gelirimizin yüzde birini AR-GE'ye harcıyoruz. Bu çok iyi bir şey. AB'de bu rakam yüzde 1,8 düzeyinde” diye konuştu.

AR-GE SON BEŞ YILDAKİ AR-GE BÜTÇESİ 900 MİLYON DOLAR

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'nin enerjide AR-GE çalışmalarına son beş yılda 900 milyon dolar bütçe ayırdığını belirterek “Bize düşen görev bu kaynakları etkin ve verimli kullanmaktır. Dünya doğalgaz piyasasındaki hızlı gelişime ayak uydurmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

ENERJİ SEKTÖRÜNE 8 MİLYAR DOLAR DESTEK

Türkiye'de geçen yıl enerji sektörüne sağlanan destek, teşvik ve sübvansiyonların tutarı 8 milyar doları aştı. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezinin hazırladığı rapora göre desteklerin 3,8 milyar doları elektrik üretimine verildi. Bunun 3,2 milyar dolarlık kısmını yenilenebilir enerji desteği oluşturdu.

​Türkiye Gazetesi