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Akdeniz'de sürüklenen teknedeki 117 göçmen kurtarıldı

Akdeniz'de sürüklenen teknedeki 117 göçmen kurtarıldı
Akdeniz'de sürüklenen teknedeki 117 göçmen kurtarıldı

- İspanya yardım kuruluşu Open Arms, Libya’dan yola çıkan ve Akdeniz’de sürüklenmeye başlayan teknedeki 117 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

İspanya'da merkezli yardım kuruluşu Open Arms, Libya'nın Sabratha Limanı'nda gece saatlerinde açılan bir göçmen teknesine kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Sürüklendiği ve güvensiz olduğu belirtilen tekneden 117 göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin arasında 25 kadın ve 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi. Göçmenlerin çoğunun Eritre, Sudan ve Libyalı olduğu aktarıldı. Sağlık kontrollerinden geçirilen göçmenlerin nereye götürüleceğine dair bilgi paylaşılmadı. Kurtarma operasyonunun Libya kıyılarından 30 kilometre açıkta uluslararası sularda gerçekleştirildiği vurgulandı.

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