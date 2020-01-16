'Akdeniz'de Türklerin olmadığı hiçbir girişim başarılı olamayacak'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun Uluslararası bir kuruluşa dönüştürülmesine yönelik toplantı hakkındaki soruya cevaben, “Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na üye ülkeler bir kuruluş tüzüğü imzalayarak, forumu uluslararası bir örgüte dönüştürmek amacıyla 16 Ocak 2020 tarihinde Kahire'de toplanmıştır.

Bu forum, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışında bırakma hayalleri kuran bazı ülkelerin siyasi saiklerle kurdukları, gerçeklikten uzak bir oluşumdur.

Bu forumun amacı gerçekten işbirliği olsaydı, kuşkusuz Türkiye ve Kıbrıs Türkleri de foruma davet edilirlerdi. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri aleyhinde kurulan bu tür oluşumlar bölgede barış ve işbirliğine katkı sağlamayacaktır. Doğu Akdeniz'de içinde Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin olmayacağı hiçbir girişim de başarılı olamayacaktır.



Dolayısıyla bu girişim, diyalog ve işbirliği çağrılarımızı yanıtsız bırakan ülkelerin hala boş hayaller peşinden koştuklarının yeni bir kanıtını teşkil etmektedir. Ayrıca Türkiye'nin izlediği politikaların haklılığını da ortaya koymaktadır.Doğu Akdeniz'de hem kendimizin, hem de KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.