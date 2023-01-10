Akdeniz'in iki noktasından 20 kamyon çöp çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, denizi temiz tutmak için yaklaşık 50 personelle gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Hem havadan hem de denizden çalışma yürüten ekipler, bir yandan denizdeki atıkları toplarken bir yandan da denizleri kirletenlere anında müdahale ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 3 deniz denetim aracı, bir deniz süpürgesi, bir deniz denetim teknesiyle liman bölgesindeki katı atıkları toplarken, limana yanaşan ya da açıkta bekleyen gemilerin oluşturduğu kirlilikleri de denetliyor. Ayrıca, hem gece hem de gündüz görüşü olan dron ile havadan da denetim yapan ekipler, denizi kirleten tekneleri ve gemileri tespit ederek, idari para cezası uyguluyor.

“2022 yılında 20 kamyona tekabül edecek şekilde katı atık topladık"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, denizi temiz tutmak için yaptıkları çalışmaları İHA muhabirine anlattı. Deniz denetimlerini 7 gün 24 saat esasına göre yaptıklarını belirten Halisdemir, "Şu anda bizim 50'ye yakın arkadaşımız sadece yetki alanı içindeki denetimlerimizi, deniz kirliliğini temizlemeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyor. 2019 yılından bugüne kadar çok ciddi denetimler, çok ciddi atık toplama ve bertaraf etmeyle ilgili çalışmalar yaptık. Yaklaşık 2 bin metreküpe yakın atıklarını bertarafını sağladık. Örneğin sadece 2022 yılında 20 kamyona tekabül edecek şekilde katı atığı yetki alanımız içinde toplamış olduk. Bunun yanında küçük teknelerimiz, balıkçı teknelerimiz, restoran teknelerimizin sintineleri, atık suları, katı atıkları düzenli olarak topluyoruz" dedi.

Koray Ünlü-Güray Gürdal

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