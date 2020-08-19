Akenerji'ye Stevie Awards'tan 2 ödül

İş dünyasının ‘Oscar'ı olarak gösterilen ve bu yıl 15.'si düzenlenen Stevie Awards'ta ödüller sahiplerini buldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 90'dan fazla jüri üyesinin yer aldığı programda markalar ödül kazanmak için uygulamalarını anlattı.

‘The Stevie Awards for Great Employers' alanında yarışan Akenerji, 2 ayrı ödüle layık görüldü. Akenerji, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamındaki insan kaynakları çalışmaları sayesinde “En Değerli İK Ekibi” kategorisinde bronz ödüle layık bulunurken, “En Değerli İşveren” kategorisinde ise gümüş ödülü kazanma başarısı gösterdi. Pandemi sürecinde çalışanların sağlıklarını korumak, güvenli iş ortamı oluşturmak ve uzaktan çalışma sistemini uygulayabilmek gibi kriterlerin bulunduğu programda Akenerji, uygulamalarıyla jürinin beğenisini topladı.

Konuyla ilgili konuşan Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer şunları kaydetti: “Akenerji olarak, Stevie Awards programından 2 yeni ödülle döndüğümüz için gurur duyuyoruz. Pandemi koşulları altında çalışmaya devam ederken insan sağlığına öncelik veren uygulamalarımızın böylesi prestijli bir şekilde ödüllendirilmesi bizleri çok mutlu etti. Kazandığımız ödüllerde emeği geçen tüm arkadaşlarımı ve Akenerji ailesini kutluyorum. Toplum sağlığı hassasiyetiyle çalışarak üretmeye devam edeceğiz”