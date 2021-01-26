AKFEN GYO protföyünü büyütüyor

Akfen GYO, Akfen Grubu'na ait olan Bodrum Loft 5 Yıldızlı Tatil Köyü, Isparta Öğrenci Yurdu ve Kütahya Öğrenci Yurdu varlıklarını tahsisli sermaye artırımı ile satın almak için SPK'ya başvurdu . Akfen GYO'nun varlık portföyünü çeşitlendirecek bu 3 tesis ile şirketin sürekli gelir getirici bir yapıya kavuşması ve gelirlerinin de salgının etkisine karşı korunması hedefleniyor.

Yapılan açıklamada, ''Koronavirüs salgını sebebiyle 1 senedir tüm dünya ekonomilerinde yaşanan gelişmeler, başta turizm sektörünü olumsuz etkileyerek, portföyünde 20 otel ve 1 ofis binası bulunan Akfen GYO'da yüksek gelir kayıplarına sebep olmuş ve Şirketin finansal yapısı da bu gelişmelerden etkilenmiştir.

Tüm bu olumsuzlukları önlemek amacıyla ve konjonktürdeki düzelmenin henüz net olmaması sebebiyle bir dizi tedbir alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda Akfen Grubu'nun Akfen GYO'ya desteği devam ederek Grup bünyesinde yüksek nakit üretimi ve kârlılık sağlayan 3 değerli gayrimenkule sahip 2 şirketin Akfen GYO tarafından tahsisli sermaye artırımı satın alınmasına 26.01.2021 tarihinde karar verilmiştir (26.01.2021 tarihli KAP açıklaması). Yapılan değerlemelerden makul bir indirim ile bir fiyatla Akfen GYO tarafından satın alınacak olan bu varlıklarla Akfen GYO'nun varlık portföyü zenginleştirilerek ve çeşitlendirilerek düzenli ve sürekli gelir getirici, daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması sağlanmış ve gelirleri salgının etkisine karşı korunmuş olacaktır.

Söz konusu satın alma işlemi için gerekli kaynağın sağlanması amacıyla Hamdi Akın tarafından taahhüt edilmek suretiyle tahsisli sermaye artışı için 26.01.2021 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. Hamdi Akın tarafından, tahsisli sermaye artışında ki pay edinim fiyatından mevcut yatırımcılarımızdan dileyenlere 10-11.02.2021 tarihlerinde pay devir taahhüdünde bulunulmaktadır. Böylece yatırımcılarımız tahsisli sermaye artışı fiyatından payları oranında sermaye artışından dolaylı olarak pay edinmiş olacaklardır'' denildi.