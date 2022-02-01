Akfen GYO'dan 2021 yılında 2.1 milyar TL'lik kâr

Mevcut finansallarının güçlendirilip, birçok alanda şirketin gelecek vizyonunun öne çıkarılmasına yönelik 2021 yılında art arda yeni kararları uygulamaya sokan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akfen GYO), bu adımların sonuçlarını fazlasıyla aldı. Şirket tarafından açıklanan 2021 finansal sonuçlarına göre şirket bulunduğu her alanda rekor büyüme gerçekleştirmeyi başardı

240 milyon TL'lik zarar 2.1 milyar TL kara dönüştü

Akfen GYO tarafından açıklanan 2021 rakamlarına göre, şirketin sermayesi 184 milyon TL'den 7 kat artışla 1.3 milyar TL'ye çıkarken, şirketin öz kaynakları 6 kat artarak 718 milyon TL'den 4 milyar 357 milyon TL'ye ulaştı.

Şirketin 2.9 milyar TL olan toplam aktifleri ise 2.5 kat artışla 6.9 milyar TL'ye dayandı. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin toplam değeri yine 2.5 kat artışla 2.7 milyar TL'den, 6.2 milyar TL'ye çıktı.

Şirket, 2021 yılında attığı adımlarla, net işletme sermayesi eksi 490 milyon TL'den artı değere ulaştı. Şirketin net borcu 200 milyon Euro'dan yüzde 37'lik azalışla 127 milyon euroya geriledi. Şirket bir önceki yıl 240 milyon TL zararda iken, 2021 yılında 2.1 milyar TL'lik kâra ulaştı.

Şirketin portföy gelirleri euro bazında 2.5 kat arttı. Öte yandan gelirler bakımından bir yıllık dönem içerisinde şirketin daha önce elde ettiği 17.2 milyon euroluk gelir rekoru, 17.7 milyon Euro'ya çıktı. 2020 yılında Accor'un işlettiği 19 otelde doluluk oranları yüzde 33 olarak gerçekleşirken, bu rakam 2021'de yüzde 55'e geldi.

“Henüz ilk yılda önemli iyileşmeye imza attık”

2021 yılı finansallarını değerlendiren Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, “Yaşanan salgının sektörümüze ve şirketimize olumsuz etkilerini görmeye başlar başlamaz sermaye artırımları, yeni varlık alımları, tahvilin hisseye çevrilerek itfası, otel kiralama sözleşmelerindeki iyileşme ve işletme giderlerindeki azalma ile daha güçlü bilanço ve gelir tablosu hedefledik. Ortaya çıkan sonuçlar daha ilk yılımızda önemli bir iyileşmeye imza attığımızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Azalan borç ve artan gelirle daha erken dönemde temettü dağıtımı ve yeni yatırım stratejisiyle yola devam ettiklerine dikkat çeken Karaağaoğlu, “Yepyeni bir döneme giren ve nakit fazla üreten bir yapıya kavuşan şirketimiz, borç ve gelir dengesi sürdürülebilir hale gelen ve finansal yapısı hızla büyüyen ve güçlenen bir şirket haline geldi. 2022 yılında bu gücü paydaşlarımızın azami faydasını sağlayacak şekilde değerlendireceğiz” diye konuştu.