Akfen GYO'nun gelirleri yüzde 226 arttı

Tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kira gelirlerinde bu dönemde artış yaşadıklarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre gelirlerinin korunması için 2021 yılıyla birlikte varlık portföyünün Bodrum Loft Tatil Köyü ve Isparta-Kütahya Öğrenci Yurtları ile zenginleştirilmesi, şirketin gelirlerini rekor oranda artırdığı belirtildi.

Buna göre Akfen GYO portföyüne 2021 yılında eklenen Bodrum Loft Tatil Köyü ve Isparta-Kütahya Öğrenci Yurtları varlıkları ile birlikte güçlenen şirketin TL bazında gerçekleşen toplam kira gelirleri Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 226 artış göstererek 14.9 milyon TL'ye çıktı. Aynı dönemde Euro bazındaki artış ise yüzde 151 artışla 1,6 milyon Euro oldu.

2021 ilk çeyrekte 33,2 milyon TL gelir yazdı

2021'in ilk çeyreğinde TL bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 oranında artışla 33,2 milyon TL gelir sağlandı. İlk çeyrek gelirleri Euro bazında yüzde 32 artışla 3,7 milyon Euro'ya çıktı. Akfen GYO'nun, dünyanın önde gelen otel zincirlerinden Accor tarafından işletilen Türkiye'deki 15 Ibis ve Novotel marka otellerinden elde ettiği toplam kira de artış gösterdi. Buna göre 15 otelin geliri 2021 yılının Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, Euro bazında yüzde 58,4 artışla 302 bin Euro, TL bazında ise yüzde 90,7 oranında artışla 2.7 milyon TL'ye ulaştı. Rusya otellerinden elde edilen toplam kira geliri ise Mart ayında Euro bazında yüzde 307 artışla 121 bin Euro olarak gerçekleşti.