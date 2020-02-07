Akfen Holding 150 milyon TL'lik tahvil ihracı yaptı

Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding'in 100 milyon TL'lik tahvil ihracı yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaşınca 150 milyon TL'lik satışla sonuçlandı. Yapılan bilgilendirmede; Holding'in 600 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında 100 milyon TL tutarında, 2 yıl vadeli, ilk kupon için yüzde 13,00 yıllık basit getiri, kalan diğer kuponlar için BİST TRLEF Endeks Değişimi + 200 bps ek getiri faiz/getiri oranındaki tahvil ihracı 6 Şubat 2020 tarihinde OYAK Yatırım aracılığıyla gerçekleştirildi.

100 milyon TL olarak planlanan tahvil ihracında çok sayıdaki yatırımcıların yoğun ilgisiyle 150 milyon TL'lik satış yapıldı. 2010 yılından bu yana 10 yılda 10'uncu tahvil ihracına çıkan Akfen Holding bu işlemlerin sonunda 1,58 milyar TL'lik ihraca imza attı.

10 tahvil ihracında 1,58 milyar TL talep

Akfen Holding'in 2 yıl vadeli tahvil ihracının büyük ilgi gördüğünü ifade eden Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, "Piyasalarda faiz oranlarının yatırımcılar için cazibesini kaybetmeye başladığı bugünlerde, yeni tahvil ihracımızla kurumsal yatırımcıların yanısıra daha çok sayıda nitelikli bireysel yatırımcılara da ulaşmayı hedeflemiştik. Sermaye piyasalarına duyduğumuz güvenle, daha geniş tabanlı katılımın sağlanması amacıyla ihracımıza gelen yüksek talebi karşılayarak 150 milyon TL tutarında tahvil ihracımızı başarıyla gerçekleştirdik. Çok sayıda kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcının şirketimize olan güvenini onuncu defa kanıtlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Akfen Holding, 2010 yılından bu yana aradan geçen 10 yıllık süreçte 10 tahvil ihracı ile şimdiye kadar tüm tahvil ihraçlarından toplam 1,58 milyar TL'lik ihraca imza attı. Akfen, 2010 yılında 100 milyon TL, 2011'de 80 milyon TL, 2012'de 200 milyon TL, 2014'te 400 milyon TL, 2017'de 450 milyon TL ve geçen yılki tahvil ihracı ile de 200 milyon TL'lik ihraç gerçekleştirmişti.