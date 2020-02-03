Akfen Holding 2 yıl vadeli tahvil ihracına çıkıyor

2010 yılından bu yana toplam değeri 1,43 milyar TL olan 9 tahvil ihracına imza atan, Akfen Holding, yeni bir tahvil ihracına daha çıkıyor. Holding, OYAK Yatırım aracılığıyla, 6 Şubat 2020 Perşembe tarihinde 600 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında 100 milyon TL tutarında, 2 yıl vadeli, ilk kupon için yüzde 13,00 yıllık basit getiri, kalan diğer kuponlar için BİST TRLEF Endeks Değişimi + 200 bps ek getiri faiz/getiri oranında tahvilin yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara yönelik ihraç gerçekleştirecek.

Tahvil ihracı sonrasında elde edilecek kaynağın, Akfen Holding'in tamamı Türkiye'de hayata geçirmeyi planladığı gelecek yılların yatırımları için kullanılması planlanıyor.

"Nitelikli bireysel yatırımcılara ulaşmayı hedefliyoruz"

Planlanan tahvil ihracı hakkında bilgi veren Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, “Özellikle piyasalarda faiz oranlarının yatırımcılar için cazibesini kaybetmeye başladığı bugünlerde,bu tahvil ihracımızla kurumsal yatırımcıların yanısıra daha çok sayıda nitelikli bireysel yatırımcılara da ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Akfen Holding, 10 yıllık süreçte 9 tahvil ihracı ile şimdiye kadar tüm tahvil ihraçlarından toplam 1,43 milyar TL'lik ihraca imza attı. Akfen, 2010 yılında 100 milyon TL, 2011'de 80 milyon TL, 2012'de 200 milyon TL, 2014'te 400 milyon TL, 2017'de 450 milyon TL ve 2019 yılındaki tahvil ihracı ile de 200 milyon TL'lik ihraç gerçekleştirdi.

Söz konusu tahvil ihracı itfalarının tamamını itfa tarihlerinde tam olarak yerine getiren Akfen Holding, bugün itibariyle toplam 1,14 milyar TL anapara ödemesi gerçekleştirdi.

Oyak Yatırım aracılığı ile gerçekleştirilecek

Akfen Holding'in, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“OYAK Yatırım”) aracılığı ile yapılacak tahvil ihracına katılmak isteyen nitelikli yatırımcılar taleplerini OYAK Yatırım'a iletebilecekler.