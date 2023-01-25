Akfen Yenilenebilir Enerji, karbon salımının azaltılmasına 5,5 milyon ton katkı sağladı

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak üzere yatırımlarını aralıksız sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji, sahip olduğu 699 MW'lık kurulu güce sahip santrallerinde ürettiği yeşil ve temiz enerji sayesinde 5,5 milyon tona yakın karbondioksite eşdeğer azaltım sağladı. Yapılan açıklamaya göre, bu rakam yaklaşık 5,5 milyon ağacın ömrü boyunca sağladığı temiz havaya eşdeğer olarak kabul ediliyor. Moody's'in çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik araştırma ve değerlendirme kuruluşu Vigeo Eiris'in raporuna göre elektrik sektöründe dünyada tüm şirketler arasında birinci, tüm sektörlerde Avrupa - Asya pazarında birinci, yine tüm sektörlerde de dünyada ilk 30 şirket arasında yer alan Akfen Yenilenebilir Enerji, dengeli portföyüyle öne çıkıyor. Şirketin 228,7 MW'lık su, 121,4 MW'lık güneş ve 348,8 MW'lık rüzgâr enerjisi olmak üzere toplamda 699 MW olan kurulu gücü karbon salımının azaltılmasında etkili oldu.

Santrallerinde dünya çapında tanınırlığı olan VCS (Verified Carbon Standard), Gold Standard ve Global Carbon Council (GCC) karbon sertifikasyon alma süreçlerine devam eden şirket, karbon kredisi satışına da devam ediyor. Şirketin 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiği karbon emisyon denkleştirme miktarı da 609 bin 980 tona ulaştı.

“Yenilenebilir enerjide dengeli üretim portföyü”

Konuyla ilgili bilgi veren Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Vekili Mustafa Kemal Güngör, yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin en dengeli üretim portföylerinden birisine sahip olduklarını söyledi.

Güngör, “Toplam kurulu gücümüzün yüzde 33'ü su, yüzde 50'si rüzgâr ve yüzde 17'si güneşten enerji üretimi yapıyor. Buradan baktığımızda Türkiye'nin en dengeli yatırım portföylerinden birine sahibiz. Bu bizi mevsimsel değişikliklere karşı önemli ölçüde güçlü kılarken, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini en iyi kullanan şirketlerden biri haline getiriyor” dedi.

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