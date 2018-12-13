Akhisar, Avrupa'ya puanla veda etti

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Standard Liege ile golsüz berabere kaldı. Yeşil-beyazlı ekip bu skorla tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupasında ilk puanını aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında sağ kanattan Regattin'in ortaladığı topu ceza sahası içi sol çaprazda önüne alan Barbosa'nın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

20. dakikada Standard Liege'in kontratağında savunma arkasına sarkarak topla buluşan Carcela'nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Lukac, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

33. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Manu'nun son çizgi üzerinden çıkardığı pasta arka direkte Barbosa'nın kale çizgisinin yarım metre önünden kayarak vuruşunda, meşin yuvarlak boş kalenin üzerinden auta gitti.

42. dakikada Lestienne'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Vanheusden'ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada Carcela'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Aykut'un ters vuruşuyla kaleye yönelen topu son anda kaleci Lukac uzanarak kurtardı.

78. dakikada Barbosa'nın pasıyla topla buluşan Josue'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

80. dakikada Josue'nin pasıyla topa sahip olan Barbosa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ochoa üzerine gelen topu tokatlayarak direğin üzerinden kornere gönderdi.

86. dakikada Oulare, Akhisarspor kalecisi Lukac ile çarpışması sonrası sakatlandı. Oulare, sedye ile saha dışına gönderilirken, oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan Belçika ekibi sahada 10 kişi kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Adam Farkas, Balazs Buzas, Balazs Szert

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Caner, Sissoko, Kadir, Aykut, Serginho (Eray dk. 17), Regattin (Onur dk. 71), Josue, Barbosa (Bilal dk. 90+2 ?), Manu

Yedekler: Fatih, Bilal, Onurcan, Halil

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Standard Liege: Ochoa, Fai, Luyindama, Vanheusden, Kosanovic, Marin, Agbo (M'Poku dk. 60), Carcela, Bastien (Oulare dk. 83 ?), Lestienne, Orlando Sa (Emond dk. 83 ?),

Yedekler: Gillet, Goreux, Cimirot, Laifis

Teknik Direktör: Michel Preud'homme

Sarı kartlar: Serginho, Lukac, Onur (Akhisarspor), Carcela, Vanheusden, M'Poku (Standard Liege)

