Akhisar depreminde 4 kişi yaralandı

Evlerine girmeye çekinen bazı vatandaşlar sokaklarda beklemeye devam ediyorlar. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da mahalleleri gezerek muhtarlardan yerinde bilgi almaya devam ediyor. Akhisar Öğretmenevi'nde kriz masası oluşturulduğu öğrenilirken depremde yaralanan 4 kişinin ayakta tedavi edildiği bilgisi verildi.

Merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar köyü olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken vatandaşlar da evlerine girmeye korkuyor. Soğuk kış gününde yakılan ateş başında beklemeye devam eden vatandaşlar depremin şokunu atlatmaya çalışırken meydana gelen artçılar paniğin artmasına neden oluyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mahalle mahalle gezerek vatandaşları ziyaret ederken durumları hakkında yerinde bilgi aldı. Başkan Dutlulu, "Musalar ve Selçikli köylerini ziyaret ederek muhtarlarımızdan bilgi aldık. Ufak tefek çatlaklar ve yıkılan duvarlar var. Bunun dışında en büyük sıkıntımız insanlarımızda panik var. İnsanlarımız sokakta. Çadır temin edilecek. Valimizle görüştük. Hastanelerimizle görüştük korkulacak bir durum yok. 4 tane yaralımız var. Bir tanesi panik atak 3 tanesi de basit ayakta tedavi edildi. Akhisar'da şuanda vatandaşımızın huzursuzluğu dışında korkulacak bir durum yok. Belediyemizin salonu stadımız açık. Huzursuz olan vatandaşlarımız buralara gelebilirler. Panik olacak, korkacak bir durum yok. Herhangi bir üzücü bir olayın olmaması bizim için teselli." dedi.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, “Depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olup, ilçede bulunan bazı binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir.” denildi.