Akhisar GS Canlı İzle ATV| Akhisar Galatasaray Canlı Skor Maç Kaç Kaç !

Akhisar GS Canlı İzle ATV... Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde bugün Akhisarspor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak final karşılaşması, ATV'den yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.İşte zorlu maça ait bilgiler...

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Terim: ”Organize ancak amatör bir kötülük gözlemliyoruz”

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesi Sivas'ta konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son günlerde eleştirin odağı haline gelmelerini belirterek, ”Organize ancak amatör bir kötülük gözlemliyoruz” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Türkiye kupasına önem veriyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iki önemli kupanın da hedeflerinde olduğunu belirterek, kupayı önemsediklerini dile getirdi. Terim, “Hedeflediğimiz yerlerden birindeyiz. Hedeflediğimiz iki kupadan birindeyiz. Önce sevgili meslektaşıma geçmiş olsun diyorum. Çok güzel hizmetler yaptı ondan dolayı da tebrik ediyorum. Akhisar ligimize renk katmıştır. Ümit ederim istedikleri gibi olur. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Meslektaşımın da dediği gibi bu kupayı ilk ve en çok kazanan Galatasaray. Türkiye kupasına önem veriyoruz. Türkiye'de ki iki önemli şampiyonluktan birisi. O yüzden biz de buna talibiz. İnşallah Galatasaraylı taraftarlar ile birlikte bu hafta kupa haftası olmasını diliyoruz. Tam da haftası diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur” dedi.

"Organize kötülük"

Terim, son günlerde Galatasaray'ın eleştirilerin odağı haline gelmesini 'organize bir kötülük' olarak nitelendirip, “Tabii enteresan bir süreç yaşıyoruz. Galatasaray öyle bir konumda ki bulunduğu yer, yarışta olan olmayan ilgili ilgisiz takımların başkanlarından, yönetimlerinden, medyadan, teknik adamlarına herkes kendi maçlarını bıraktı bizim maçları konuşuyor. Hukuki veya gerçekçi olmayan bir sürü argüman var. Karşılığı da yok bunun. Tabii biz bunları gülerek karşılıyoruz.

Gündemde olan psikolojik tahrikler. Bize göre durum böyle. Akıma şu geliyor, ‘Galatasaray Türkiye'dir' lafının boşa edilmediğini bir kez daha gösteren bu yaklaşıma camiamız ve taraftarımız aslında çok alışkın. Tabiri yerindeyse organize ancak amatör bir kötülük gözlemliyoruz.

Eğer dediğim gibi hedefleri yarınki kupa ve Pazar günkü maç ise bizi kızdırıp konsantrasyonumuzu bozmaksa hepsine geçmiş olsun. Buradan sağ duyusunu elden bırakmayan Galatasaray taraftarına da küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kalan süreçte; inancı kaybetmeden, mücadeleyi bırakmadan, duaları eksik etmeden, Galatasaray'a yakışır bir takım sergilemek, son olarak ta hepsinden daha önemlisi, onlara tavsiyem çok dikkatli olun, uyanık olun ve en önemlisi yaşananların farkında olun ama unutmayın. Kendi camiama ve seyircime son söyleyeceklerim budur” şeklinde konuştu.

Galatasaray kaptanı Selçuk ise konuşmasında, “Rakibimizin durumunu biliyoruz. Onlara geçmiş olsun diyorum. İnşallah seneye süper ligi çıkarlar. Bu durum onları etkilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü kupa maçları farkı bir havada olur. İnşallah yarın sadece futbolun konuşulduğu güzel bir maç olur” dedi.

57. Ziraat Türkiye Kupası Final maçı, Galatasaray - Akhisarspor karşılaşması, yarın saat 20.45'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Cem Kavçak: "Maalesef 7 yıllık Süper Lig maceramıza son verdik"

Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Maalesef 7 yıllık Süper Lig maceramıza son verdik" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesi Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak müsabakanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, ligi kupa ile tamamlamak istediklerini ifade edip, "Maalesef yaşadığımız bazı olumsuzluklardan dolayı 7 yıllık Süper Lig maceramıza son verdik. Akhisar camiası olarak yıllardır sempati kazandık. Lige değer kattığımızı düşünüyorum. İnşallah geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi tekrar yakalayıp, hak ettiğimiz yerlere yeniden geleceğiz inşallah. Maça gelince geçtiğimiz yıl bu gururu yaşadık.

Bu sene tekrar yaşamak istiyoruz. İki yıl arka arkaya kazananlar listesine adımızı yazdırmak istiyoruz. Ligden düşmüş olabiliriz. Bu bizim için artı bir motive olacak. Çünkü artık kaybedecek bir şeyimiz yok. Hiç değilse ligi kupa ile tamamlamak istiyoruz. Galatasaray ligde bu kupayı ilk kazanan ve en çok kazanan. Kupayı kazanmak bu açıdan bize ayrı bir gurur verecek. Maçın hakemi Suat Aslanboğa 8 maçımızı yönetti. Biz hiç birini kazanamadık. Bu da bizim adımıza kötü bir istatistik. Bu şanssızlığımızı da yenip maçı hak edenin kazandığı bir maç olmasını diliyorum” dedi.

Akhisarspor kaptanı Güray, ikinci kez kupayı kazanmak istediklerini belirtip, “Bu sene lig bizim adımıza iyi geçmedi. Her şeye rağmen sezonu bir kupa ile kapatma imkanı var önümüzde. Biraya kazanmaya geldik. Rakibimize saygımız sonsuz. Zor bir maç olacağına eminiz. Ama geçtiğimiz yıl kupayı kazanmış bir takım olarak ikinci kez kupayı almak istiyoruz” dedi.

57. Ziraat Türkiye Kupası Final maçı, Galatasaray - Akhisarspor karşılaşması, yarın saat 20.45'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

