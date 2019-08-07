Akhisar GS Özet İzle| Akhisar Galatasaray Canlı Skor Maç Kaç Kaç Bitti

Akhisar Galatasaray Özet İzle.. Bu yıl 13. kez oynanan TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor,Ankara'da kozlarını paylaştı. Galatasaray Belhanda'nın 39. dakikada attığı golle kupanın sahibi oldu. Akhisar Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle...

2019 TFF Süper Kupa Final mücadelesinde Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Galatasaray, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geldiği müsabaka 1-0 İstanbul temsilcisinin galibiyetiyle sonuçlandı. Sarı kırmızılılar aldıkları bu skorla 2018-2019 sezonunu 3 kupayla tamamlandı.



2019 TFF Süper Kupa'nın sahibi Galatasaray, maçın ardından düzenlenen tören ile kupasını aldı

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa Final maçında, Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir'in elinden aldı. Fatih Terim'in madalyasını almak için platforma geldiği esnada ise Galatasaray taraftarı Eryaman Stadı'nı, “İmparator Fatih Terim” tezahüratı ile inletti.

Sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk İnan ve diğer futbolcular kupayı taraftara götürerek zaferi doyasıya kutladı.

Maçtan Dakikalar

11. dakikada maçın ilk tehlikeli pozisyonuna Galatasaray girdi. Luyindama'nın savunma arkasına derinlemesine gönderdiği pas sonucunda Selçuk İnan topla buluştu. Selçuk'un kayarak vurduğu topu kaleci rahat bir şekilde karşıladı.

13. dakikada maçtaki ikinci kornerini kullanan Akhisarspor'da sağ kanattan ortayı yapan Erhan Çelenk topu Burhan Eşer'le buluşturdu. Burhan'ın iyi bir zamanlamayla vurduğu kafa vuruşu üst direğe çarparak auta çıktı.

22. dakikada Galatasaray takımı Mariano'nun çıkarken kaybettiği top sonucu kalesinde tehlike yaşadı. Erhan Çelenk'in topu kaptı ve Avdija Vrsajevic'e etkili bir ara pası çıkardı. Tehlikeyi erken sezen Galatasaray kalecisi Muslera, kalesini terk ederek ceza sahası yayı üzerinde topa müdahale etti.

30. dakikada Galatasaray'da Seri sağ kanatta boş olan Jimmy Durmaz'ı gördü. Topu iyi kontrol eden Jimmy Durmaz, önünü boşalttıktan sonra sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı. Top üst direğin biraz üzerinden auta çıktı.

39. dakikada Younes Belhanda ceza sahası içerisinde buluştuğu topu sağ yanına çekerek ayak içi düzgün bir vuruş yaparak ağları sarstı. 1-0

40. dakikada Galatasaray'ın bulduğu gol sonrası santra yapan Akhisarsporlu oyuncular topu kaybetti. Hızlı atağa çıkan Galatasaray'da Babel'in getirdiği top en son Adem Büyük'te kaldı. Bir dakika önce Belhanda'nın gol bulduğu noktadan plase bir vuruşla kaleyi yoklayan Adem Büyük'ün şutu direğin yanından dışarı çıktı.

54. dakikada Galatasaray tüm hatlarıyla Akhisarspor'un yarı sahasına yerleşti. Mariano'nun sağ kanattan ortaladığı topla bomboş pozisyonda buluşan Ryan Babel, kötü bir kafa vuruşu yaparak topu kaleden çok uzağa auta yolladı.

57. dakikada Ryan Babel'in sol kanattan orta şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu Akhisarspor kalecisi Gökhan Değirmenci, topu kornere çeldi.

71. dakikada Akhisarspor'da Tolga Ünlü'nün pasında ceza sahasında topla buluşan Onur Ayık, Galatasaray kalecisi Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Cepheden çektiği şutu Muslera kornere çeldi.

80. dakikada Galatasaray'ın topa hakim olduğu anlarda ceza sahası yayından Selçuk İnan'ın çektiği şut üstten auta çıktı.

81. dakikada Ryan Babel ceza sahasında Belhanda'yla topu buluşturdu. Belhanda'nın kaleyi sağ çaprazdan gören vuruşunu Akhisarspor kalecisi Gökhan Değirmenci kurtardı.

83. dakikada Galatasaray'da oyuna yeni giren Sofiane Feghouli, ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert bir şut çekti. Akhisarspor kalecisinin müdahale edemediği top yan direğin yanından auta çıktı.

87. dakikada Galatasaray'da ceza sahasına çalımlarla girdi. Yaptığı orta sonucu kaleye teyit geçen topu Akhisarspor oyuncusu Eray Ataseven kornere yolladı.

90. dakikada Akhisarspor beraberlik şansı yakaladı. Ceza sahasında Galatasaray savunmasının yaptığı hata sonucu Akhisarspor karambolde pozisyon buldu. Akhisarsporlu Bertuğ Bayar'ın vuruşunda kontrpiyede kalan Muslera topu kornere çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Galatasaray: Fernando Muslera, Nagatomo, Luyindama, Teixeira, Mariano, Adem Büyük (Emre Mor dk. 72), Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Younes Belhanda (Ryan Donk dk. 90 ?), Jimmy Durmaz (Sofiane Feghouli dk. 81 ?), Ryan Babel

Yedekler: Okan Koçuk, Ahmet Yılmaz Çalık, Martin Linnes, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Kostantinos Mitroglou

Teknik Direktör: Levent Şahin

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Avdija Vrsajevic, Edin Cocalic, Alperen Babacan, Kadir Keleş, Tolga Ünlü, Theodor Bjarnason, Rajko Rotman, Aykut Çeviker (Eray Ataseven dk. 81 ?), Burhan Eşer (Onur Ayık dk. 64), Erhan Çelenk (Bertuğ Bayar dk. 70)

Yedekler: Milan Lukac, Musa Nizam, Ergin Keleş, Uğur Arslan Kuru, Yavuz Serkan Özbakan, Göksu Mutlu, İlke Nelik

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Younes Belhanda (dk. 39) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Theodor Bjarnason, Tolga Ünlü (Akhisarspor), Younes Belhanda, Mariano (Galatasaray)