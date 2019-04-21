Akhisar, kabustan uyanamıyor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Cissokho'nun sol kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinin hemen önünde Mevlüt'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

24. dakikada Güray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisinin hemen önünde Cikalleshi'nin kafa vuruşunda kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

33. dakikada Bahadır'ın Akhisarspor savunmasının arkasına attığı topu kontrol eden Doğukan'ın ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşta, kaleci Lukac son anda uzanarak mutlak golü önledi.

40. dakikada Antalyaspor atağında Nazım Sangare'nin sağ kanattan yerden ortaladığı topa yakın direkte Mevlüt'ün bekletmeden vuruşunda top bir kez daha ağlara gitti. 0-2

58. dakikada Güray'ın sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içerisinde iyi kontrol eden Barbosa'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in kollarının altından filelere gitti. 1-2

62. dakikada Vrsajevic'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Manu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

68. dakikada Barbosa'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda kaleci Boffin, son anda topu kornere çeldi.

88. dakikada Akhisarspor atağında Güray'ın pasıyla topla buluşan Serginho'nun rakip ceza yayının hemen önünden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla sağ kale direğinin yanından dışarıya çıktı.



Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz

Akhisarspor: Lukac, Lopes, Cocalic (Vrsajevic dk. 28), Caner, Kadir (Barbosa dk. 46), Sissoko, Serginho, Aykut(Bokila dk. 76), Güray, Manu, Cikalleshi

Yedekler: Fatih, Bilal, Eray, Onur, Hasan Ali, Musa, Regattin

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Bahadır, Cissokho, Charles, Hakan, Serdar (Zeki Yıldırım dk. 78), Fredy (Yekta dk. 66), Doğukan (Drole dk. 84), Mevlüt

Yedekler: Ferhat, Osman Çelik, Tarık, Erman, Harun, Ozan, Sergen

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Mevlüt (dk. 7 ve 40) (Antalyaspor), Barbosa (dk. 58) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Sissoko, Serginho (Akhisar Belediyespor), Hakan, Nazım Sangare (Antalyaspor)