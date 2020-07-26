Akhisar Karagümrük Canlı İzle| Akhisarspor Fatih Karagümrük Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Akhisar Karagümrük Canlı İzle... ilk maçta Karagümrük evinde Akhisarspor'u ağırlamış ve müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona ermişti. Saat 21.00'da başlayacak olan bu önemli mücadele beIN SPORTS MAX 2 HD'den ekranlara gelecek. Maçın canlı skor ve anlatımını bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz...

Akhisarspor Fatih Karagümrük nasıl canlı izlenir?

Akhisarspor Fatih Karagümrük maçını beIN Sports Max 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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