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Akhisar'da korkutan yangın, mazot dolu bidonlar alev aldı

Akhisar'da korkutan yangın, mazot dolu bidonlar alev aldı
Akhisar'da korkutan yangın, mazot dolu bidonlar alev aldı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde fırın ve kafe olarak hizmet veren 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatı arasında jeneratörde kullanılmak üzere hazır bekletilen içi mazot dolu 30 bidonun alev alması çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, öğle saatlerinde Paşa Mahallesi 2. Nakliye Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, kafe ve fırın olarak hizmet veren binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada çatıda jeneratörde kullanılmak üzere hazır bekletilen içi mazot dolu 30 bidon tutuştu. Kafede bulunanlar tahliye edilirken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında, binanın çatısı ve depo olarak kullanılan çatı katı hasar gördü.

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