Akhisarspor avantajı kaptı

Maçtan dakikalar
8. dakikada sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Alaaddin'in ortasında Emircan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
39. dakikada sol taraftan Regattin'in ortasında Ümraniyespor defansından seken topu alan Güray'ın ceza sahası dışından gelişine çektiği şutta top üstten auta çıktı.
45+1.dakikada Serkan Göksu'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Lukac kornere çeldi.
52.dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Vasilogiannis'in ceza alanı içinde sağ çaprazdan çektiği şut direğin solundan dışarı çıktı.
63. dakikada Emircan'ın pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Leandro'nun sert şutu üstten auta çıktı.
82. dakikada orta sahada topu alan Manu, sol kanattan ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Manu'ya Metin Erol geçit vermedi.
85. dakikada Yasir'in kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topa gelişine vuran Timur'un şutunda kaleci Lukac topu güçlükle kornere çeldi.
86. dakikada Manu'nun sağ kanattan açtığı ortada topla penaltı noktasında buluşan Bokila, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Savranlar
Ümraniyespor: Metin, Alaaddin (Uğur dk. 86 ?), Merthan, Tarık, Yasir, Serkan, Muhammed, Emircan, Vasilogiannis (Leandro dk.61), Recep (Timur dk. 77 ?), Atabey
Yedekler: Burak, Appindangoye, Bahadır, Diabang
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Akhisarspor: Lukac, Zeki, Cocalic (Eray dk. 89 ?), Caner, Kadir, Aykut, Rotman, Bilal (Sissoko dk. 65), Güray (Bokila dk. 71), Regattin, Manu
Yedekler: Halil, Fatit, Vrsajevic, Barbosa, Onur, Hasan, Cikalleshi
Teknik Direktör: Cem Kavçak
Gol: Bokila (Dk. 86) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Rotman, Aykut, Sissoko, Bokila (Akhisarspor)
Güven Mert Ercan - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu