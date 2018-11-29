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Akhisarspor, deplasmanda 2 golle yıkıldı!

Akhisarspor, deplasmanda 2 golle yıkıldı!
Akhisarspor, deplasmanda 2 golle yıkıldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor, deplasmanda Krasnodar'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Akhisarspor, deplasmanda Rus ekibi Krasnador'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Krasnador
Hakemler: Ivaylo Stoyanov, Ivo Kolev, Georgi Doynov
Krasnador: Matvey Safonov, Uros Spajic, Sergei Petrov, Cristian Ramirez, Aleksandr Martynovich, Christian Cueva (Suleymanov dk. 70), Charles Kabore, Yuri Gazinsky, Wanderson, Ari (Pereyra dk. 77), Dmitri Stotsky (Ignatyev dk. 46)
Yedekler: Stanislav Kritsyuk, Jon Fjoluson, Tornike Okriashvili, Artem Golubev,
Teknik Direktör: Murad Musaev
Akhisarspor: Milan Lukac, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Lopes, Sissoko, Serginho (Kadir Keleş dk. 84 ?), Vrsajevic, Aykut Çeviker (Eray dk. 72), Regattin, Barbosa, Manu (Onur Ayık dk. 42)
Yedekler: Halil Yeral, Fatih Öztürk, Onurcan Güler
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Yuri Gazinsky (dk. 48), Ari (dk. 57) (Krasnador), Serginho (dk. 24) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Petrov, Ari, Stotsky (Krasnador), Sissoko, Serginho, Güray Vural (Akhisarspor)  

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