Akhisarsporlu üç futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle;

"Akhisarspor Kulübü'nün 15.05.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 5/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Akhisarspor Kulübü idarecisi İbrahim Evren Acar'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Akhisarspor Kulübü futbolcusu Miguel Lopes'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Akhisarspor Kulübü futbolcusu Güray Vural'ın müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Akhisarspor Kulübü futbolcusu Caner Osmanpaşa'nın müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Akhisarspor Kulübü atletik performans uzmanı Cem Kavçak'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Akhisarspor Kulübü görevlisi Ali Yılmaz'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Akhisarspor Kulübü görevlisi Zekeriya Güneş'in aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 16.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 15.05.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."