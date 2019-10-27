AKİB'den "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" paneli

Kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin çalışanlarının, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla AKİB Mersin Hizmet binasında gerçekleştirilen panel, Borsa İstanbul A.Ş., Türev Piyasalar ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy'un koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş. VİOP Birim Müdürü Engin Küçük, KPMG Türkiye Denetim ve Güvence Kıdemli Müdürü Muharrem Karataş, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açış konuşmasını yapan AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, tüm katılımcılara verimli bir eğitim olmasını dileyerek, “AKİB olarak ihracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda eğitim ve panel gibi etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

"Döviz riski karşısında savunma planlarına önem vermeliyiz"

Yılsonu için tahmin edilen döviz kuru oranları hakkında bilgi vererek sunumuna başlayan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, şirketlerin döviz yönetimi stratejilerini oluştururken özellikle savunma amaçlı planlar oluşturması gerektiğini kaydetti. Yeğenoğlu, “31 Aralık 2019 yılı için dolar-TL kuru 5,8640, Euro-TL kuru 6,5160 31 Aralık 2020 için dolar-TL kuru 6,5570, Euro-TL kuru 7,4320 olması bekleniyor. Bu süreçte kur riskinin iyi bir şekilde yönetilebilmesi için şirketlerin yapması gereken ilk şey bir oyun planı hazırlamaktır. Şirketi yönetirken yöneticiler yılsonu ciro hesaplarında, ihracat pazarı araştırmalarında zaten çok farklı seviyede oyun planlarını en baştan ortaya koyuyorlar. Özelikle hücum organizasyonlarına yönelik oyun planları ile çok karşılaşıyoruz ama savunmaya dönük oyun planları oluşturmadıklarını görüyoruz. Sizin bir maçı kazanmak için hem savunmada hem de hücumda daha da iyi olmanız lazım. Dolayısıyla yönetimdeki bu belirsizliklerin ortadan kaldırabilmek için bir savunmaya dönükte bir planınızın olması lazım ki attığınızdan daha az sayı yiyin” dedi.

“Vadeli İşlem Opsiyon Piyasalarının avantajları çok fazla”

Hedging, opsiyon gibi kur riskinden korunma yöntemlerini anlatan Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş. VİOP Birim Müdürü Engin Küçük de ‘Vadeli İşlem Opsiyon Piyasaları' üzerinde durarak şunları söyledi:

“Vadeli işlemler piyasaları doğru fiyatlama, hızlı ve güvenli işlemler, risk kontrolü yapılan organize bir piyasadır. Bu piyasada karşı taraf riski yoktur. Ne alıcı satıcı ile muhatap olur ne de satıcı alıcı ile muhatap olur. İkisinin de muhatabı Takasbank'tır, tüm işlemler bu bankanın teminatı ve güvencesi altındadır. Vadeli işlemlerin bir özelliği de kaldıraç sistemi kullanarak düşük teminatlarla yüksek hacimli işlemler yapılabilmesini sağlamasıdır. Bu piyasada ayrıca çift yönlü alım ve satım kolaylığı, kurumsal hesaplar için vergi avantajları vardır. Stopaj sıfırdır. VİOP işlem maliyetleri açısından diğer piyasalara göre daha düşüktür. Her zaman riskleri yönetebilmek için farklı vade seçenekleri mevcuttur. Bu farklı vade seçeneklerinde işlem yaparken pozisyonları kapatmak için tezgah üstü piyasalarda oluğu gibi vade sonu beklenmez, istendiği zaman pozisyonlar anında kapatılır.”

“Döviz kurlarındaki oynaklık kazançları bir haftada eritebilir”

Döviz kur risklerini iyi yönetemeyen birçok firmanın 1 yıllık kazançlarını 1 haftada kaybettiğini ifade eden Borsa İstanbul A.Ş., Türev Piyasalar ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy ise “Belirli dönemlerde kurdaki çok ciddi hareketler kurumların veya bireylerin bir yılda kazanmış olduğu meblağları bir hafta gibi kısa sürede eritmesine neden oluyor. Dolayısıyla kurumların olaya dövizdeki hareketler karşısında kendilerini nasıl hedging edebiliriz, kriz dönemlerinde ve tüm yıl boyunca nasıl bir tutum sergilemeliyiz şeklinde bakması lazım. Dövizdeki oynaklık oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bir opsiyon işlemi yapacaksanız sizin bu işlemde ödeyeceğiniz fiyat aslında birçok değişkene bağlı oluyor. Örneğin Dolar - TL kurunun son dönemlerdeki seviyesi yaklaşık yüzde 15'lere gelmiştir. Bu oynaklığın arttığı dönemde siz kendinizi hedging etmek istediğinizde çok daha maliyetli bir işlem yapma noktasına gelebiliyorsunuz” diye konuştu.