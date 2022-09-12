'Akif Filmi'nin yapımcısı Harun Türk'ten iki yeni proje

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma sürecini konu alan “Akif” filmi ile Kafalar ekibinin “Kendinden Kaçak” filminin yapımcısı olan Harun Türk, iki yeni projenin hazırlığını yapıyor. Türk, 2022 yılını yeni bir dizi ve bir sinema filmi ile kapatmayı planlıyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığı projelerde önemli yol alan yapımcı, hem diziyi hem de sinema filmini yıl bitmeden seyirciyle buluşturmayı hedefliyor.

“Sürprizlerimiz olacak”

Her iki projede de önemli isimlerin rol alacağını dile getiren Harun Türk, heyecanını şu sözlerle aktardı: “Daha önce çekmiş olduğumuz yapımlarla seyircimizin teveccühünü kazandık. Aldığımız olumlu yorumlar yeni projelerimiz için güzel bir motivasyon oldu. Şimdi yine iki iddialı proje üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Çok güzel sürprizlerimiz olacak. Hem oyuncularımız hem de ele aldığımız konularla uzun süre konuşulacak işlere imza atacağız”.