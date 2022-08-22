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Akıl almaz kaza!

Akıl almaz kaza!
Akıl almaz kaza!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde parmağını 'Martı' marka elektrikli bisiklet zincirine sıkıştıran küçük çocuğun imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtarırken, çocuk hastaneye kaldırıldı.

Akıl almaz kaza! - Tıkla İzle

Olay, saat 14.00 sıralarında İzmit Kent Meydanı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre meydan üzerinde bulunan elektrikli bisiklet ile oynayan M.N.(13) parmağını bisikletin zincirine sıkıştırdı. Acı içerisinde ağlamaya başlayan küçük çocuğu görenler yardıma koştu. 13 yaşındaki çocuğun parmağı sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sonrasında vatandaşlar, bir kafede oturttukları küçük çocuğun parmağına buz tedavisi uyguladı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine'de bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muayene edilen küçük, yanında velisi olmaması sebebiyle polis nezaretinde hastaneye götürüldü.

Polis, 13 yaşındaki M.N.'nin ailesine ulaşmaya çalışıyor.

Cihat Polat

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