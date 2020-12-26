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Akıl almaz olay, 29 köpek uyuşturulmuş olarak bulundu

Akıl almaz olay, 29 köpek uyuşturulmuş olarak bulundu
Akıl almaz olay, 29 köpek uyuşturulmuş olarak bulundu

Tokat’ın Zile ilçesinde arazide baygın olarak bulunan 29 köpeğin uyuşturulmuş olduğu tespit edildi.

Akıl almaz olay, 29 köpek uyuşturulmuş olarak bulundu - Tıkla İzle

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Büyükkarayün ile Zehledin köyü arasında yerde hareketsiz olarak yatan 29 köpek köylüler tarafından fark edildi. Köpeklerin öldürülerek atıldığını düşünen köylüler durumu jandarma ekiplerine haber verilmesi sonucu çalışma başlatıldı. Zile Belediyesi Veteriner Hekimi Yaşar İş, köpeklerin bulunduğu yerde inceleme yaptı. Veteriner hekim köpeklerin uyuşturulmuş olduklarını tespit ederken, 29 köpek, Zile Belediyesi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan köpeklerinin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Köpeklerin sağlık durumu iyi

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, barınakta tedaviye alınan köpeklerin durumunun iyi olduğunu belirterek, “Küçükkaya köyü yakınlarında uyuşturulmuş vaziyette bulunan 29 köpek öldürüldü zannedildi. Köylüler, belediye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Köpekler toplanıp buraya getirildi. Burada tedavileri yapıldı. Şuan da durumları iyi, herhangi bir ağır vaka yok. Burada tedavileri yapıldı. Bu hayvanları sahiplendireceğiz" dedi
Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken köpekleri bırakan şahıs ya da kurumun tespiti için MOBESE kameraları inceleme altına aldı.

Nurhan İçmez

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