Akılalmaz dolandırıcılık hikayesi, o anlar kamerada

Gebze'de ikamet eden Ömer D. (23), iddiaya göre, kendisini zincir bir marketin mağaza geliştirme müdürü olarak tanıtarak, bakkal işletmecilerini ve vatandaşları dolandırdı. Tanıştığı kişilerin evlerine ve dükkanlarına giden Ömer D., mağaza geliştirme müdürü olduğu ve uygun fiyata ürün satabileceği yalanını söyledi. Ömer D.'nin yalanına inanan vatandaşlar, ilk olarak kendisinden düşük bütçeli ürünler aldı. Az sayıda sipariş veren kişilerin ürünlerini teslim eden Ömer D., bu şekilde güven kazandı. Sıra yüksek meblağlardaki ürünlere geldiğinde ise hem siparişleri hem de öncesinden paraları toplayan dolandırıcı, daha sonra kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan mağdurlar avukatları aracılığıyla Ömer D.'den şikayetçi oldu.

Mağazanın deposundan fotoğraf bile göndermiş

Şahsın güven kazanabilmek amacıyla ismini verdiği mağazanın deposundan bile fotoğraf gönderdiği öğrenildi. Whatsapp üzerinden sık sık katalog göndererek, mağdurlardan ürün seçmesini isteyen Ömer D.'nin, engelli çocuğa bile acımadığı ortaya çıktı. Ömer D. ve Abdullah Külte'nin Whatsapp yazışmalarında ise ikilinin siparişleri görüştüğü, Ömer D.'nin Külte'ye incelemesi ve sipariş vermesi için zincir marketin broşür kataloglarını gönderdiği, Abdullah Külte'nin de siparişleri verdiği görüldü. Yine mesajlarda, Ömer D.'nin siparişleri belirttiği tarihte getirmediği için ikili arasında zaman zaman tepkili yazışmaların olduğu ve Ömer D.'nin Külte'ye çeşitli sebeplerden dolayı siparişleri getiremediğini yazdığı mesajlar yer aldı.

"Borç alırım, seni yine mağdur bırakmam"

Mağdurlardan Abdullah Külte'nin dükkanına ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de, Ömer D.'nin rahat tavırları dikkat çekti. Görüntülerde, Ömer D.'nin sipariş getirdiği, ürünlerin parasını aldığı ve paraları saydığı anlar yer aldı. Kasada duran yaşlı kadının Ömer D.'ye, "Mallar ne zaman gelecek?" diyerek sorduğu, bunun üzerine şahsın "Bu hafta" diyerek cevap verdiği anlar da görüntüye yansıdı. Yine görüntülerde, Ömer D.'ye, "Ne oldu? Moralin bozuk" diye sorulduğu, daha sonra yaşlı kadının "Bizden korkun olmasın, ben giderim borç alırım, seni yine mağdur bırakmam" dediği duyuldu.

"Atla deve değil"

Aynı zamanda görüntülerde, Ömer D.'nin "Parayı hazırla Apo" diyerek zaman zaman espri yaptığı, Abdullah Kütle'ye, "Apo atla deve değil oğlum, verdiğin 35-37 bin lira" dediği ve 100 bin liralık siparişi görüştükleri görüldü. Ömer D. ile Gebze'de bir fabrikada tanıştığını söyleyen Abdullah Külte, "Bana yüklü miktarda yağ, şeker, salça ve çay getireceğini söyledi. İlk etapta güvenemediğim için şahsıma 4 adet ürün aldım. Ürünleri getirdikten sonra işletme için sipariş verdiğimiz 3-4 bin liralık alışverişlerimizin tamamını eksiksiz getirdi. Yüklü miktarlardaki 37 bin liralık, 10 bin liralık, 20 bin liralık ticaretimize geldiğimizde ise ortadan kaybolmaya ve bizi oyalamaya başladı. 'Oradayım, buradayım, mağazada mallarınız çençlendi' diyerek bizi oyaladı. En sonunda bizi engelledi, telefonlarımızı açmamaya başladı, tehditlerde bulundu" dedi.

"Toplam 100 bin liralık sipariş talebi verdik"

Hukuki süreç başlattıklarını söyleyen Külte, "Kendisinden sipariş verdiğimiz ürünleri getirmesini, ürünlerimizi iptal etmesini ve paramızı istedik. 'Elimde para yok, ben içeriye yatırdım' vs. gibi şeyler söyleyerek bizi oyalamaya başladı. Toplam 65 bin liramız gitti. Bir palet yağ, bir palet salça, bir palet çay ve şeker getireceğini söylemişti. Toplamda 6 palet malzeme ve küçük ürünlerimizi getirmedi. Toplam 100 bin liralık sipariş talebi verdik, 35 bin lirasını parça parça getirdi" şeklinde konuştu.

"Toplamda 30 bin lira kaybım var"

Abdullah Külte'nin akrabası Hürmet Külte de Ömer D.'nin kendisini dolandırdığını söyledi. Ömer D. ile Abdullah Külte'nin bakkal dükkanında tanıştıklarını anlatan Külte, "Ben tesadüfen bakkala geldim. O sırada şahıs da buradaydı. İki engelli çocuğum var, onlar için bez sormuştum. Ömer D. 'Abi bende var, ben size getiririm. Tanesi 50 liradan getireceğim' dedi. 4 paket sipariş verdim, getirdi. Ondan sonra tezgah üstü ocak aldım, onu da getirdi. Sonrasında bana, 'Bu bezi öyle yapmayalım, palet getireyim' dedi. Parasını verdim. Bezin arkasından buzdolabı da getirecekti. Normal fiyatı 35 bin liraydı, bana 20 bin liraya getirecekti. 'Bugün getireceğim, yarın getireceğim' diyerek oyalamaya başladı. Toplamda 30 bin lira kaybım var" diye konuştu.

Ömer D. ve Hürmet Külte'nin, Abdullah Külte'nin dükkanında görüştükleri anlar da güvenlik kamerasında yer aldı. Görüntülerde, Hürmet Külte'nin tekerlekli sandalyedeki engelli oğluyla birlikte dükkana geldiği, Ömer D. ile selamlaştığı ve siparişleri konuştukları görüldü.

"Babamın telefonunu da çaldı"

Bakkal işletmecisi Mustafa Horoz da, Ömer D. tarafından yaklaşık 135 bin lira dolandırılan mağdurlardan biri oldu. Mustafa Horoz'un oğlu Tuncer Horoz, "Şahıs kendisini büyük bir mağazanın geliştirme müdürü olarak tanıttı. Kendisi 5 bin, 10 bin lira gibi düşük rakamlarla güven kazandı. Güven kazandıktan sonra büyük vurgunu yaptı ve ortadan kayboldu. En son dolandırılan kişilerden biri olan babamın kilitli telefonunu da çaldı" dedi.

Dolandırıldıklarını anladıktan sonra Ömer D.'ye bir daha ulaşamadıklarını ifade eden Horoz, "Bizi engelledi. Avukatımıza vekalet vererek, hukuki süreç başlattık. 135 bin lira gibi bir kaybımız var. Bir de telefonumuz çalındı" ifadelerini kullandı.

"Piyasanın altında gıda malzemelerini satabileceğini söylemiştir"

Müştekilerin avukatı Ufuk Cem Yanar ise Ömer D.'nin hem dolandırıcılık hem de Mustafa Horoz'un dükkanında bulunan telefonunu çalarak, hırsızlık suçunu işlediğini dile getirdi. Yanar, "Şahıs kendisini mağaza geliştirme müdürü olarak tanıtmaktadır. Müşterilerin adresine gelerek veya tanıdık vasıtasıyla kendisinin denetleme müdürü olduğunu ve piyasanın altında gıda malzemelerini satabileceğini söylemiştir. Bu şekilde kendine güven oluşturmuştur. Bu güven eylemi, nitelikli dolandırıcılık haline teşkil etmektedir. Bu konuyla alakalı Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Konunun takibindeyiz" dedi.

"Müvekkilimin telefonunu çaldı"

Bir müvekkilinin 135 bin, diğer iki müvekkillerinin de 65 bin ve 30 bin lira dolandırıldığını vurgulayan Yanar, "Kendisini zincir marketin mağaza geliştirme müdürü olarak tanıttığı için müvekkillerimde güven oluşturmuştur. Baştaki eylemlerinde 5 bin liralık, 3 bin liralık, 10 bin liralık ticaretlerinde sorun yokken, meblağlar yükselince şahıs müvekkillerimi engellemiş ve telefonlarına cevap vermemiştir. Müvekkillerimden Mustafa Horoz'un iş yerinde kilitli olan çekmecesinden telefonunu alarak, hırsızlık suçunu işlemiştir. Büyük marketin ismini kullanarak vatandaşları dolandırmıştır" sözlerine ekledi.

Mert Gürenç - Ardacan Uzun



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