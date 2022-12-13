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Akılalmaz hırsızlık kamerada; önce kendisine uzatılan ekmeği yedi, sonra markette hırsızlık yaptı

Akılalmaz hırsızlık kamerada; önce kendisine uzatılan ekmeği yedi, sonra markette hırsızlık yaptı
Akılalmaz hırsızlık kamerada; önce kendisine uzatılan ekmeği yedi, sonra markette hırsızlık yaptı

Diyarbakır’da genç hırsız, kart doldurma bahanesiyle market işletmecisini oyalayarak önce kendisine iyi niyetle uzatılan ekmeği yedi, sonra 3 dakika içerisinde 4 paket sigarayı kaşla göz arasında çaldı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Akılalmaz hırsızlık kamerada; önce kendisine uzatılan ekmeği yedi, sonra markette hırsızlık yaptı - Tıkla İzle

Olay, merkez Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesinde bir markette meydana geldi. Markete kart dolumu için gelen bir gencin yaptığı hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç hırsızın kasa etrafına geçip işletmecinin iyi niyetiyle kendisine ekmek vermesi daha sonra ise ekmeğini yediği dükkanda hırsızlık yapması görülüyor. 3 dakika içerisinde kaşla göz arasında 4 paket sigarayı cebine atan hırsız, bir süre sonra ön tarafa geçip oradan da çikolata ve puro çalıyor.

Kamera kayıtlarını izleyen işletmeci Mehmet Katran, hırsızın daha önce de dükkanında bir şeyler çaldığından şüphelendiğini belirterek geçmiş kayıtları izledi. Görüntülerde hırsızın daha önce de sabah saatlerinde dükkana gelip otobüs kartına para yüklemesiyle hırsızlık yaptığı görülüyor. Hırsız, işletmecinin elindeki kediyi alıp önce sevmek istiyor. Daha sonra kediyi işletmeciye verip kartını uzatıyor. Market işletmecisinin kafasını tezgahın altındaki kart dolum makinesine eğmesiyle hırsız bir adet puroyu alıp cüzdanına koyuyor. Seri hırsız daha sonra işletmecinin arka tarafa gitmesini fırsat bilip bir paket sigara çalıyor. Aradan 1 dakika geçmesiyle bu sefer çikolatasını da çalıp sevinçli bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi işletmeciye selam verip dükkandan ayrılıyor. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Muhammet Hüseyin İçli

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