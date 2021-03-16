Akıllı saatler kiralamada öne çıkıyor

Sitenin kurucuları Simon Sinan Ventura, Cenk Yılmaz ve Alper Erdem, teknolojik ürünlere kısa ve uzun dönemli kiralama seçenekleriyle ulaşım sağladıklarını ifade ederek, “Cep telefonundan laptopa pek çok teknolojik ürünün satışa sunulduğu sitemizde en çok kiralama talebi akıllı saatlere geliyor” dedi.

Bir, üç, altı ve 12 aya kadar tüketici elektroniği ürünlerin kiralanabileceği bir platform olarak hizmet verdiklerini ifade eden Sinan Ventura; “ Teknolojik ürünlerin yanı sıra anne bebek, ev elektroniği ve outdoor kategorisinde ürünler de sunuyoruz. En çok talebi teknolojik ürünler özellikle de akıllı saatlere geliyor. Farklı markaların modellerini çok uygun 53 TL'den başlayan fiyatlarla sunuyoruz. Hem fiyatın uygunluğu hem de ürünün trend olması talebi arttırıyor. Aylık ortalama 300 adet akıllı saat talebi alıyoruz” dedi.

Akıllı saat alanında yeni ürünler eklemeye ve kategoriyi zenginleştirmeye devam edeceklerini belirten Ventura; “Müşterilerden gelen istekleri de dikkate alarak yeni çıkan ürünleri listelerimize eklemeye devam edeceğiz. Kredi kartını bloke etmeden, yalnızca bir aylık kira bedeli tahsil ederek tüketiciye kolay ödeme seçeneği sunuyoruz. Kısa sürede ürünlerin teslimatını gerçekleştiriyoruz. Yüksek fiyata sahip teknolojik ürünleri tüketiciler istedikleri kadar kiralayıp, deneme imkanına sahip oluyorlar” dedi.

Kiralabunu.com, tüketicilere aylık kolay ödemeler, toplam kira tutarının kredi kartından bloke edilmemesi, hasar durumunda geçerli onarım garantisi ve kiralama sonrasında kiracıya sunulan avantajlı satın alma seçenekleriyle öne çıkıyor. Platformda sadece teknoloji ürünleri değil yüksek fiyata sahip anne bebek kategorisinde ürünler, elektronik ev eşyaları da yer alıyor. Platform 1,5 ayda 200'ü aşan ürün kiralama performansı gösterdi.