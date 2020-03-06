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Akın akın geçişler sürüyor

Akın akın geçişler sürüyor
Akın akın geçişler sürüyor

Edirne’de, mülteci hareketliliği devam ediyor. Türkiye’nin birçok noktasından Edirne’ye gelen mülteciler, Meriç Nehri’ni geçerek Yunanistan’a gidiyor.

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik krizin ardından Türkiye'ye sığınan Suriye, Afganistan, İran, Pakistan, Somali, Sri Lanka ve daha birçok ülke uyruklu binlerce mülteci, Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından Edirne'ye akın etti.

Yaklaşık 5 bin mülteci grubunun Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan ‘tampon' bölgede bekleyişi sürerken, Yunanistan askerlerinin söz konusu mültecilere zaman zaman biber gazlı, ses bombalı sert müdahaleleri devam ediyor.

Öte yandan, Edirne'nin Yunanistan ile doğal sınırını oluşturan yaklaşık 200 kilometrelik Meriç Nehri hattı boyunca mültecilerin akın akın komşu ülkeye geçişleri sürüyor.

Koray Ustabaşı
 

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