Akın akın geliyorlar: Trakya yollarında tatil yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini Trakya ve güzergahındaki illerde geçirmek isteyen İstanbullu vatandaşların yola çıkması üzerine Tekirdağ yollarında yoğunluk oluştu. Tatilin başlamasıyla birlikte Tekirdağ yollarında İstanbul plakalı araçlar yoğunluk gösterirken Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ise araç trafiğinin daha seyrek olduğu gözlendi. Trakya ve güzergahındaki illerde tatilini geçiren vatandaşlar tatilden sonra dönüşe geçecek.

Halil Dağ

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