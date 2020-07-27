İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis
Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün emir Astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özdemirci ve avukatı katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanık Özdemirci'nin esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen Özdemirci, FETÖ ile bir irtibatının bulunmadığını öne sürdü. FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefonlardan arandığına ilişkin dosyadaki tespitlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Özdemirci, söz konusu aramalar arasında uzun süre saat farkı olduğunu, bu uzun sürelerin, söz konusu aramaların ardışık olmadığını gösterdiğini söyledi. Hakkındaki tanık ifadesinin de gerçeği yansıtmadığını iddia eden Özdemirci, darbe girişiminin ardından açılan Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Öztürk'ün emir astsubayı olmasına ilişkin, "Bu görev beni suçlu yapmaz. Ben bu göreve kendi isteğimle gelmedim. Beni bu göreve atayan komutan darbe girişimi sonrası korgeneralliğe yükseltildi. Mahkemenin istemesi durumunda bu komutanın tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Silahlı terör örgütü üyesi değilim. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasının ardından hükmünü açıkladı. Sanık Özdemirci'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

Abdullah Sarica
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.