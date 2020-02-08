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Akın Öztürk'ün FETÖ'den gözaltına alınan emir astsubayı tutuklandı

Akın Öztürk'ün FETÖ'den gözaltına alınan emir astsubayı tutuklandı
Akın Öztürk'ün FETÖ'den gözaltına alınan emir astsubayı tutuklandı

FETÖ’nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün FETÖ’den gözaltına alınan emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yöneten ve bu kapsamda hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. hakkında FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltı kararı verilmişti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Şubat'ta düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınmıştı.

Mehmet Serdar Ö.'nün, daha önce FETÖ'den gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen bir kişinin ifadesinde isminin geçmesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mehmet Serdar Ö.'nün tutuklanmasına karar verdi.

Abdullah Sarica - Fatih Erdoğan

 

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