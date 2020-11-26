Akıncı Üssü darbe girişimi davasında karar

-FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil yöneticisi Kemal Batmaz'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

-FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil yöneticisi Nurettin Oruç'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

-FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil yöneticisi Hakan Çiçek'e 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada darbe girişimini yöneten örgütün sivil yöneticisi Harun Biniş'e 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



-Akıncı Üssü davasında mahkeme kararını açıklamaya başladı. Mahkeme heyeti, sanıklar Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu firari 6 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.



- Akıncı Üssü davasında darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresini bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski pilot Üsteğmen Müslim Macit'in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü davasında TBMM ile Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalayan eski pilot Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'na 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilotlar Mehmet Yurdakul ve İlhami Aygül'e 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



- Akıncı Üssü davasında Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını lazerle işaretleyen eski pilot Mustafa Azimetli'nin 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.



- Akıncı Üssü davasında TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot Yüzbaşı Hüseyin Türk'e 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



