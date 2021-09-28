Akıncı ve F-16 ilk kez yan yana uçtu

Bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açan TEKNOFEST, gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde bir sürpriz yaşanarak Akıncı TİHA ile F-16 ilk kez yan yana uçarak gösteri uçuşu gerçekleştirdi.



MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda F-16'nın kokpitinden Akıncı TİHA'nın yakım çekim görüntüleri paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

“İlk kez TEKNOFEST'te yan yana uçan Akıncı TİHA ile F-16 uçağımızın gösteri uçuşunu bir de F-16 uçağımızın kokpitinden izleyelim.”



Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik

